Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 66 0

Индия становится центром маркетинга ICO для криптовалютных платформ

Индия становится центром маркетинга ICO для криптовалютных платформ

Индия сегодня завоевывает репутацию в криптовалютном сообществе как место, где можно найти чрезвычайно доступного поставщика маркетинговых услуг.

Маркетинг может быть достаточно дорогостоящим, будь то внутренние услуги или аутсорсинг. В быстро развивающемся мире криптовалют маркетинг поможет определить, насколько успешным будет ICO. Это многомиллиардная отрасль: по данным The Times of India, в прошлом году было привлечено почти $3млрд.

Сначала ICO-проекты полагаются на то, чтобы сделать целевой рынок осведомленным об услугах своей платформы, прежде чем заставить инвесторов расстаться с кровно заработанными деньгами или криптовалютой. Именно на этом этапе на помощь приходят эксперты в сфере маркетинга.

Все больше криптовалютных платформ для рекламы своих ICO обращаются в индийские маркетинговые агентства. Мало того, что они предлагают более дешевый услуги, эти фирмы также используют такие приложения, как Telegram и другие платформы для продвижения на рынок ICO. Это очень важно, поскольку начинающим компаниям не придется иметь дело с недавними запретами Google и гигантами социальных сетей Facebook и Twitter.

Салим Али, генеральный директор платформы для децентрализованных бизнес-сетей Loyakk считает, что, даже несмотря на запрет, эти корпорации не принесли бы много выгоды для ICO-проектов: “Facebook and Google AdWords едва ли создавали спрос для ICO. Только новичок в мире криптовалют мог погуглить об этом”.

По материалам Altcoin.info
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018