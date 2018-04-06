Штрафы за сжигание листьев увеличат почти в 36 раз

Министерство экологии и природных ресурсов просит людей не жечь листья во время уборки, а компостировать их. За самовольное же сжигание растительности штраф предлагают увеличить в несколько раз.

В частности, штрафы могут колебаться в размере от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Еще больше придется заплатить поджигателям листьев за незаконные действия на территории объектов природно-заповедного фонда и в зоне отчуждения. Там желающих «убрать» листья таким образом предлагают штрафовать на более 12 тысяч гривен (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц – свыше 20 тысяч гривен (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Для сравнения, в настоящее время штраф за самовольное сжигание листьев составляет от 170 до 240 гривен.

«Имею надежду, что наши предложения будут поддержаны и это приведет в чувство нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что, сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже про другие возможные катастрофические последствия от этих поджогов», – цитирует министра Остапа Семерака пресс-служба Минэкологии.