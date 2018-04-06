Индекс потребительских цен в Украине вырос - Госстат

В Украине индекс потребительских цен в январе-феврале 2018 года составил 2,4%, — следует из официальных данных Государственной службы статистики.

Как проинформировали в ведомстве, больше всего подорожали фрукты и овощи — почти на 15% и 12,5% соответственно. Одновременно с этим упали цены на сахар, крупы и свинину (в среднем на 3,4%).

В то же время тарифы на жилищно-коммунальные услуги за первые месяцы текущего года увеличились почти на 1% в связи с повышением стоимости содержания домов и придомовых территорий, а также на водоснабжение.

По информации Госстата, в начале 2018 г. на 4,5% увеличились цены на транспортные услуги, в общем из-за роста стоимости топлива и масел на 6,7%.

Как известно, по уточненным данным Национального банка Украины, в феврале 2018 г. потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе-2018, а в месячном измерении индекс потребительских цен увеличился на 0,9%.

В январе 2018 г. потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении с 13,7% в декабре 2017 года. В месячном исчислении рост потребительских цен составил 1,5%.