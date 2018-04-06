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Евродепутат: "Северный Поток-2" вреден для Европы

Евродепутат: "Северный Поток-2" вреден для Европы

“Северный Поток-2” – это полностью политический проект, цель создания которого – разделить Европу. Об этом сегодня в Киеве на пресс конференции сказала евродепутат Лайма Андрикене.

“Что касается Северного Потока-2, конечно, у меня нет полномочий выступать от Еврокомиссии, однако если это есть в соглашении об ассоциации – этой возможностью следует воспользоваться”, – сказала она, отвечая на вопрос журналиста о консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению построения газопровода “Северный поток-2”, во исполнение статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества.

По словам евродепутата, недавно группа депутатов Европарламента написала статью, посвященную “Северному потоку-2”. До этого публиковались другие статьи, в которых утверждалось, что трубопровод полезен для ЕС.

“Мы говорим, что “Северный Поток-2” является вредным проектом для Европы. Он был создан в Кремле, и цель его заключается в том, чтобы разделить Европу. Этот проект никоим образом не направлен на то, чтобы обеспечить диверсификацию поставок газа в Европу – наоборот. Если этот проект будет воплощен в жизнь, 80% всего газа, который будет поступать из Европы, будет идти в Россию.

По материалам УНН
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