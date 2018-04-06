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Рада планирует существенно поднять минимальные алименты

Рада планирует существенно поднять минимальные алименты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8247, который предлагает существенно увеличить обязательства родителей в части выплаты алиментов на несовершеннолетних детей. И хотя текст документа пока не опубликован, исходя из его названия становится ясно, что обязательные выплаты поднимут до уровня прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Ранее о повышении минимальной суммы алиментов заявлял и Министр юстиции Павел Петренко.

Изменения автор законопроекта, внефракционный нардеп Сергей Мищенко, предлагает закрепить в Семейном кодексе. Так что если Рада поддержит его инициативы, горе-родителям придется изрядно увеличить размер финансовой помощи ребенку.

Так, если нынешние правила требуют ежемесячно направлять детям до 6 лет минимум по 746 грн., а подросткам – 930 грн., то законопроект повышает минимальные выплаты до 1492 и 1860 грн. соответственно.

Причем, учитывая привязку к прожиточному минимуму, сумма увеличится еще дважды до конца 2018 года. Уже с 1 декабря минимальные алименты на малышей до 6 лет вырастут до 1626 грн., а деткам от 6 до 18 лет придется платить от 2027 грн. в месяц.

Шансы у законопроекта пройти комитеты и собрать необходимые 226 голосов в Раде весьма высоки. Ведь в Украине стартовал политический сезон, а в канун выборов подобного рода социальные инициативы охотно поддерживают все политические силы. Тем более, что в последние месяцы Минюст ведет активную кампанию по борьбе с неплательщиками алиментов.

По материалам УБР
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