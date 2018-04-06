Варшава решила сократить зарплаты чиновникам

Правящая партия Польши Право и Справедливость (PiS) намерена принять закон о снижении зарплат депутатам, сенаторам чиновникам и руководителям госкомпаний.

Об этом в ходе пресс-конференции в Варшаве заявил лидер партии Ярослав Качиньский, сообщает Укринформ.

Финансовые ограничения коснутся депутатов Сейма и сенаторов, также будут введены лимиты на зарплаты для чиновников местного уровня и руководителей госкомпаний. Кроме того, чиновники, которые получили значительные премии в конце прошлого года, должны будут направить эти средства на благотворительные цели.

“Во-первых, конституционные министры и заместители министров, которые являются политиками, решили, что передадут свои премии до середины мая на благотворительные цели в Каритас. Но этого мало: политический комитет (партии – ред.) по моей просьбе решил сегодня, что в парламент будет внесен законопроект о снижении на 20% зарплат депутатов”, – заявил Качиньский.

Он подчеркнул, что будут также введены новые лимиты на ограничение зарплат руководителей местной администрации: войтов, бурмистров, мэров, маршалков, старост, их заместителей, и отменены все дополнительные выплаты, кроме зарплат, для руководства государственных компаний.