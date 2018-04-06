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Долги по зарплате шахтерам достигли 850 млн грн

Долги по зарплате шахтерам достигли 850 млн грн

В начале апреля 2018 года задолженность по зарплате в угольной промышленности достигает 850 млн грн. Об этом во время заседания парламента заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

“В начале апреля 2018 года мы получили угольную промышленность с долгами 18,5 млрд грн, и задолженность по зарплате 850 млн грн”, – сообщил И.Насалик.

Как сообщалось, 70% выручки от продажи угля угледобывающие предприятия, которые имеют долги по зарплатам, должны направлять на погашение долгов перед шахтерами. Соответствующее протокольное решение “Некоторые вопросы государственных угледобывающих предприятий” правительство одобрило на заседании 4 апреля.

Напомним, работники трех шахт государственного предприятия “Селидовуголь” объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.

По материалам УНН
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