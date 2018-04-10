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Киев торгует с 204 странами мира

Киев торгует с 204 странами мира

В 2017 году Киев больше всего экспортировал промышленную продукцию в страны Европейского Союза, а также в Индию, — сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

«Киевские промышленные предприятия проводили внешнеторговые операции с партнерами из 204 стран мира. Больше всего товары экспортировались в Индию (11,5%), Нидерланды (7,3%), Китай (6,1%), Испании (5,8%) и Египет (5,1%). Менее всего — экспортировали в Германию (2,3%), Франции (2,2%), Бельгии, Молдовы (по 2,0%)», — цитирует заместителя главы КГГА ее пресс-служба.

Чиновник также проинформировал, что экспорт товаров в страны Евросоюза составил 36,4% от общего объема экспорта и увеличился по сравнению с 2016 годом на 47,5%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или $1,9 миллиарда, и составил $8,1 млрд. При этом Украина экспортировала продуктов в страны ЕС на $5,8 млрд, таким образом сформировав достаточно серьезное положительное сальдо в нашей двусторонней торговле.

По материалам Hubs
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