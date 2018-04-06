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Китай ввел 25%-ю пошлину на автомобили, ввозимые из США

Китай ввел 25%-ю пошлину на автомобили, ввозимые из США

Китай ввел 25%-ю пошлину на автомобили, ввозимые из США. Это может отрицательно сказаться на американской автомобильной промышленности.

Фактически между США и Китаем уже началась самая настоящая торговая война, хотя многие этого ещё не хотят признавать. Вначале американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китай», предусматривающий повышение пошлин на некоторые ввозимые китайские товары на общую сумму в 50 млрд. долларов. Среди этих товаров есть и китайские литий-ионные батареи, используемые американскими компаниями в электромобилях.

Потом Поднебесная в качестве ответной меры решила повысить в общем на 50 млрд. долларов тарифы на 128 единиц американской продукции, в том числе и на автомобили.

Дональд Трамп не считает такой «обмен любезностями» торговой войной. Но ведь это она и есть.

Как торговая война отразиться на американской автомобильной промышленности, на американском автомобильном рынке? Судя по всему, негативно. Американские компании, выпускающие автомобили, получают из Китая много автокомпонентов. Видимо, увеличится их стоимость, что приведет к росту цен на новые машины.

По материалам autonews.ua
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