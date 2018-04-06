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Корейские инженеры создали робота для помощи интровертам (видео)

Корейские инженеры создали робота для помощи интровертам (видео)

Инженеры из южнокорейского Yonsei University & KAIST под руководством Чжину Ким создали робота, который будет коммуницировать со знакомыми одиноких людей. Слушая звуки в доме, устройство будет передавать эту информацию близким, используя аналогичного робота. Об этом пишет IEEE Spectrum.

Корпус робота для связи с близкими похож на кошку с экраном в центре, на котором отображаются глаза, изображающие различные эмоции. Также на экране установлены датчики освещения, температуры, микрофон и датчик звука. С помощью этого устройство определяет, находится ли его хозяин в помещении, в каком состоянии сейчас дом и нужна ли человеку помощь.

По материалам hightech.fm
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