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Microsoft может выпустить AR-очки HoloLens 2 уже в конце 2018 года

Microsoft может выпустить AR-очки HoloLens 2 уже в конце 2018 года

Компания Microsoft до конца 2018 года выпустит очки дополненной реальности HoloLens 2, пишет издание Windows Central.

Во второй версии HoloLens будет встроен чип с поддержкой ИИ Holographic Processing Unit, который позволит качественнее прикреплять объекты из дополненной реальности в пространство. По словам разработчиков, раньше вычисления проводились в облачном сервисе, и если в помещении были проблемы с интернетом, то объекты мерцали и пропадали. Кроме того, новый чип позволит распознавать лица в поле зрения, объекты, и увеличить взаимодействие с ними.

Издание отмечает, что выход очков состоится в конце этого года. При этом до сих пор не ясно, будут ли они продаваться в обычных магазинах для широкой аудитории. После провала Google Glass Microsoft даже не пытался продавать HoloLens в магазинах, а распространял их среди любителей инновационной техники.

Первую версию HoloLens во всем мире использовали не только для развлечения, но и для изучения науки и медицины, для врачебной практики, для торговли, дизайнерского проектирования и удаленного общения с помощью голограмм.

По материалам hightech.fm
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