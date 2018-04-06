Цукерберг назвал себя "лучшим руководителем" для Facebook, несмотря на скандал

Глава Facebook Марк Цукерберг признал ряд ошибок, однако он как и раньше считает себя лучшим руководителем для компании.

Об этом сообщает TechCrunch.

Один из журналистов спросил Цукерберга, продолжает ли тот считать себя лучшим руководителем для Facebook.

“Да. Думаю, жизнь предполагает, что надо учиться на ошибках и искать что-то, что позволит двигаться дальше”, – ответил глава Facebook.

Цукерберг заявил, что не планирует никого увольнять из-за скандала с утечкой данных.

“Я это начал, я управляю этим, я отвечаю за то, что здесь происходит”, – сказал он.

Сам он в отставку также не собирается, так как именно он, по его словам, знает, что происходит внутри компании, какие процессы нужно изменить и как это лучше сделать.

Напомним, Facebook сканирует фотографии и ссылки, которые пользователи отправляют друг другу в Messenger.