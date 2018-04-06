Уточнили информацию о выплате алиментов пожилым родителям

Информация об обязательных выплатах алиментов на родителей является недостоверной.

Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“Распространяется недостоверная информация, когда не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали “сейчас ты будешь платить деньги своим родителям”. Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого”, – сказал Рева.

Министр отметил, что отношения не регулируются деньгами, это дело семьи. Вместе с тем Рева отметил, что есть случаи, когда о пожилых людях из зоны проведения АТО заботятся волонтеры, хотя у них и есть родственники, которые отказываются заботиться о них.

“Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на таких людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание родителей”, – сказал Рева.