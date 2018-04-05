Стало известно, где может появиться третий киевский аэропорт

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект “Авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года”, которым предусмотрено в том числе и строительство еще одного международного аэропорта для Киева. Проект размещен на сайте ведомства.

В документе отмечается, что в ближайшие 10-15 лет двух существующих аэропортов может быть уже недостаточно для обеспечения потребностей Киева и области в авиатранспорте.

“Аэропорт “Киев” “зажат” в городе, поэтому перспективы увеличения его пропускной способности довольно ограничены. Кроме того, его сдерживает и необходимость постоянно ограничивать шум в пределах мегаполиса. Так, уже есть примеры, когда аэропорты в Европе закрывают свои полосы в ночное время. Потому, логично, что с увеличением пассажиропотока и мобильности региона рано или поздно встанет вопрос необходимости третьего аэропорта в Киевском регионе.

Поэтому новый логистический объект должен обеспечить спрос на авиаперевозки из-за растущего туристического и делового потенциала столицы.

Местом его расположения могут стать аэродром Гостомеля, Белой Церкви или Житомира. Именно эти города указаны в проекте авиастратегии как потенциальные авиаузлы для лоукост-перевозок.