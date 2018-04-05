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Стало известно, где может появиться третий киевский аэропорт

Стало известно, где может появиться третий киевский аэропорт

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект “Авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года”, которым предусмотрено в том числе и строительство еще одного международного аэропорта для Киева. Проект размещен на сайте ведомства.

В документе отмечается, что в ближайшие 10-15 лет двух существующих аэропортов может быть уже недостаточно для обеспечения потребностей Киева и области в авиатранспорте.

“Аэропорт “Киев” “зажат” в городе, поэтому перспективы увеличения его пропускной способности довольно ограничены. Кроме того, его сдерживает и необходимость постоянно ограничивать шум в пределах мегаполиса. Так, уже есть примеры, когда аэропорты в Европе закрывают свои полосы в ночное время. Потому, логично, что с увеличением пассажиропотока и мобильности региона рано или поздно встанет вопрос необходимости третьего аэропорта в Киевском регионе.

Поэтому новый логистический объект должен обеспечить спрос на авиаперевозки из-за растущего туристического и делового потенциала столицы.

Местом его расположения могут стать аэродром Гостомеля, Белой Церкви или Житомира. Именно эти города указаны в проекте авиастратегии как потенциальные авиаузлы для лоукост-перевозок.

По материалам УБР
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