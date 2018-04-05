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НБУ разрешил покинуть рынок еще одному банку

НБУ разрешил покинуть рынок еще одному банку

Национальный банк принял решение о прекращении банковской деятельности БМ Банка.

Об этом сообщает FinClub.

Отмечается, что данное решение было принято 3 апреля.

Ранее, 19 марта акционеры БМ Банка на общем собрании приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица. Планы относительно дальнейшей работы БМ Банка в качестве юридического лица пока не разглашаются.

Согласно данным БМ Банка на 1 января 2018 года, в кассах банка было 59,755 млн гривен, на корсчету в НБУ – 27,761 млн гривен, в других банках хранилось 371,686 млн гривен. На текущих депозитных счетах населения было почти 500 млн гривен, юрлиц – 215,223 млн гривен.

Уставный капитал БМ Банка составил 3,28 млрд гривен, но из-за непокрытого убытка в размере 2,88 млрд гривен, его капитал составлял всего 229,86 млн гривен.

По материалам Финансовый клуб
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