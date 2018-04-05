Межбанк: доллар упал к 26,06

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался уже на цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятора, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты.

Объем мероприятия $50,0 млн, три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева.

Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.

К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.

Вскоре регулятор поделился всеми подробностями состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн, из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.

Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятора в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.

Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.

После 13.30 регулятор, видимо, покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем межбанке.

На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,000 / 26,030

евро – 31,881/ 31,915

российский рубль – 0,451 / 0,452

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2239 / 1,2240

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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