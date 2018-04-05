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Google полностью перешел на возобновляемую энергетику

Google полностью перешел на возобновляемую энергетику

В конце 2016 года компания Google пообещала перевести все свои активы на возобновляемую энергетику. И вот вчера в компании заявили, что переход завершён.

Google закупает всю энергию у сторонних поставщиков, а не производит сама, как можно было бы подумать. Это куда проще, чем строить собственные солнечные и ветряные электростанции, ведь зачастую офисы размещены там, где их строить неудобно и/или невыгодно. По такому же пути идут и другие. К примеру, Microsoft выкупила всю энергию, которую выработает ветроэлектростанция GE в Ирландии за следующие 15 лет.

Как отмечается, Google потребляет около 3 ГВт энергии, что стоило ей более $3 млрд инвестиций. При этом компания использует энергии больше, чем Amazon, Microsoft и Apple вместе взятые.

Компания также опубликовала слайды, подтверждающие это, и слайды с указанием местонахождения и мощностей солнечных и ветряных электростанций, а также 15 ЦОД, которые обеспечивают работу всех продуктов и сервисов Google в режиме 24/7. Все они питаются исключительно от возобновляемых источников.

Компания планирует не отходить от этой практики и в дальнейшем. То есть все новые офисы, дата-центры и прочие объекты Google будут работать на энергии солнца и ветра. По крайней мере, так планируется. И это явно не пустые слова — ещё в 2010 году компания начала переход на возобновляемую энергетику, а в 2016 году она составляла лишь 57% общего потребления.

По материалам Технот
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