ICU отсудила 2,7 миллиарда гривен у "Донецкстали"

Фонд компании ICU требовал взыскать с металлургического предприятия “Донецксталь” Виктора Нусенкиса 2,749 миллиарда гривен задолженности по договорам непокрытых аккредитивов, заключенным с ВТБ Банком еще в 2011 году.

Об этом сообщает FinClub.

В рамках этого договора банк открыл 19 аккредитивов в 2011-2012 годы. К августу 2017 по ним сформировалась задолженность в трех валютах: 1,294 млрд гривен, 22,7 млн ​​евро і 11,8 тис долларов. Долг по процентам: 514,9 млн гривен, 6,3 млн евро і 397 долларов.

В августе 2017 ВТБ Банк переуступил ICU права требования по кредитным договорам и договорам залога за 15,5 млн долларов (394,3 млн гривен).

После того, как “Донецксталь” отказалась погасить задолженность перед новым кредитором, компания ICU пошла в суд.

19 марта ее иск был удовлетворен полностью. С “Донецкстали” разрешено взыскать 2,749 млрд гривен: 1,294 млрд гривен – тело кредита, 514,9 млн гривен – проценты, 940,2 млн гривен по долгу в евро (29 млн евро тело и проценты), 321 тыс гривен по долгу в долларах (12,2 млн долларов – тело и проценты).

Отметим, что Фонд гарантирования вкладов физлиц на аукционе 15 марта продал задолженность компаний группы “Донецксталь” за 331,288 млн гривен фонду “Глори”, которым управляет КУА “Инвестиционный капитал Украина”.