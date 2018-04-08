Китайский город доплачивает пожилым людям за экологичное захоронение

Управление гражданской администрации города Вэньлин предлагает пожилым жителям подписать договор о том, что после смерти их прах будет рассеян над морем.

В качестве поощрения они будут ежемесячно получать по 100 юаней ($15,9), сообщает агентство “Синьхуа”.

Вэньлин стал первым городом в Китае, который в целях популяризации экологичного захоронения ввел вознаграждения для людей, перед смертью зарегистрировавшихся для захоронения в море. В других районах страны подобные вознаграждения выплачиваются членам семей умерших, выбравших захоронение в виде сохранения праха или в деревьях.

“Я – рыбак. Море – мой второй дом. Я хотел бы вернуться домой, когда умру”, – сказал Дай Юйинь, который вместе с супругой входит в число 24 жителей Вэньлина в возрасте от 70 до 85 лет, прах которых будет рассеян над морем в соответствии с условиями договора.

Власти города ввели новую практику в этом году. Ежемесячные выплаты в размере 100 юаней полагаются людям в возрасте 70-80 лет, 200 юаней – в возрасте 80-90 лет, 300 юаней – в возрасте 90-100 лет. Достигшие 100 лет жители будут получать по 400 юаней в месяц.

По китайской традиции, умерших хоронят в гробах рядом с предками. Однако в густонаселенной стране становится все меньше земельных ресурсов для соблюдения этого обычая. Для решения проблемы нехватки земли китайские власти в последние годы продвигают экологичные виды захоронения.