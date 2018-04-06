Canon разработала новый высокочувствительный полнокадровый CMOS сенсор (видео)

Компания Canon разработала новый высокочувствительный полнокадровый CMOS сенсор, который способен записывать видео почти в полной темноте. Новинка получила название 35MMFHDXS.

Несмотря на то, что сенсор является полнокадровым (36,48х20,52 мм), его разрешение составляет всего 2,2 МП (2000х1128 точек). Соответственно, размеры пикселей достаточно большие (19х19 мкм), что способствует повышению чувствительности.

Сенсор позволяет записывать видео с частотой 100 кадров в секунду, благодаря чему можно повысить детализацию быстро движущихся объектов.

Canon продемонстрировала видео, снятое при помощи сенсора 35MMFHDXS. Он отлично справляется со съёмкой ночного неба, дикой природы или водопадов в ночное время. Устройство подходит для применения в специфических задачах, например, в системах наблюдения.

Клиенты компании смогут заказать цветной или монохромный вариант сенсора – в зависимости от своих нужд.