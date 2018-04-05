Фермеры смогут передавать землю по наследству

Кабинет министров Украины на заседании 4 апреля одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, который позволит фермерам получать и передавать по наследству сельскохозяйственные земли.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По словам министра, земли для ведения фермерских хозяйств передавались в 90-х годах на правах пожизненного наследуемого владения и постоянного пользования.

Однако в результате внесения изменений в законодательство возможность оформить эти участки в собственность и передать по наследству была исключена, что создало юридические проблемы для большого количества фермерских хозяйств.

«Принимая этот законопроект, мы делаем решительный шаг к восстановлению социальной справедливости и предлагаем передать землю, которая была еще в 90-е годы получена в постоянное пользование, фермерам или их наследникам в собственность. Он на 100% согласован с Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев. Надеюсь, что украинский парламент его также поддержит», — сказал Мартынюк.

Ранее сообщалось, что законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно передачи права собственности фермерским хозяйствам на земельные участки, предоставленные учредителям таких хозяйств в постоянное пользование, пожизненное унаследованное владение для создания и/или ведения фермерского хозяйства (крестьянского (фермерского) хозяйства)» предусматривает, что земельные участки, предоставленные основателю фермерского хозяйства в постоянное пользование или пожизненное унаследованное владения, по заявлению учредителя передаются в собственность фермерского хозяйства.

При этом общая площадь земельных участков, которые могут быть переданы в собственность фермерских хозяйств, составляет более 543,5 тыс. га.