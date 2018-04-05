Межбанк: доллар начал утро с падения

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Об этом дала понять терминация затянувшегося снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Они в четверг поднялись с уровня 41 074,5 млн грн к отметке 45 049,3 млн грн, намекая на «теоретические» риски для гривны на торгах межбанка.

Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD.

Спустя 7 минут, на 10.17 в сопровождении низких оборотов и преобладания оферов цена доллара упала на межбанке до 26,08/26,11 UAH/USD. «Нынче чистый четверг, ждем на рынке НБУ с долларовым пылесосом», – предположил наш эксперт.

Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD.

Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд грн, в среду этот показатель упал до 9,259 млрд грн.

Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.

Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.

Объем мероприятия – $50,0 млн. Заявки на участие надо успеть подать до 11.45 по Киеву. Межбанк отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» – по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD…

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2500 / 26,2700

евро – 32,2822/ 32,3042

российский рубль – 0,4541 / 0,4550

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2262 / 1,2263

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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