Компания «Воля» анонсировала повышение цен с 1 мая

Крупнейший украинский провайдер телекоммуникационных услуг «Воля» анонсировал с 1 мая повышение цен на свои услуги. В среднем тарифы повысятся 7%.

Об этом сообщает пресс-служба провайдера.

Цены вырастут на всех виды услуг, предоставляемых компанией. В частности, интернет-пакет, который ныне обходится пользователям в 140 грн. в месяц, с мая будет стоить 145 грн. ТВ-пакет «Легкий», который сейчас стоит 85 грн. в месяц, после повышения будет стоить 99 грн. в месяц. Со всеми новыми тарифами можно ознакомиться на сайте «Воли», выбрав соответствующий город присутствия компании.

В пресс-службе провайдера объяснили, что изменение абонентской платы обусловлено планами по развитию сервисов компании и вложением инвестиций. «Дополнительных инвестиций от компании потребовали производственные процессы, связанные с расширением присутствия в городах Украины», – рассказали в пресс-службе.

В частности, компания принялась за модернизацию своих отделений в Западной Украине. За последний год центры услуг нового типа открылись, в частности, во Львове и Ивано-Франковске. При этом «Воля» с начала 2018 года оптимизировала целый ряд технологических и операционных процессов. «Мы надеемся, что это позволит избежать дальнейшего изменения тарифов в этом году», – объяснили в компании.