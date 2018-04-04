Еще один украинский банк может отказаться от лицензии - СМИ

Акционеры «ДиВи Банка» 25 апреля рассмотрят вопрос прекращения банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

«ДиВи Банк» планирует добровольно сдать НБУ банковскую лицензию, отметил информированный источник FinClub.

В настоящее время в повестке собрания акционеров на 25 апреля нет такого вопроса: там указаны вопросы утверждения отчета правления и набсовета банка за 2017 год, распределение прибыли и убытков. Вопрос прекращения банковской деятельности должен быть дополнительно включен в повестку.

Планы по дальнейшей работе «ДиВи Банка» как юридического лица пока не разглашаются.

Справка Finance.ua: