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Еще один украинский банк может отказаться от лицензии - СМИ

Еще один украинский банк может отказаться от лицензии - СМИ

Акционеры «ДиВи Банка» 25 апреля рассмотрят вопрос прекращения банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

«ДиВи Банк» планирует добровольно сдать НБУ банковскую лицензию, отметил информированный источник FinClub.

В настоящее время в повестке собрания акционеров на 25 апреля нет такого вопроса: там указаны вопросы утверждения отчета правления и набсовета банка за 2017 год, распределение прибыли и убытков. Вопрос прекращения банковской деятельности должен быть дополнительно включен в повестку.

Планы по дальнейшей работе «ДиВи Банка» как юридического лица пока не разглашаются.

Справка Finance.ua:

  • Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный – 231,2 млн грн, а регулятивный – 220,3 млн грн.
По материалам Финансовый клуб
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