Государственная газодобывающая компания удвоила прибыль

Государственная газодобывающая компания “Укргаздобыча” по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,6 раза (18,6 млрд грн) по сравнению с 2016 годом – до 30,5 млрд грн.

Об этом говорится в годовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности.

Чистый доход от реализации продукции и оказания услуг в 2017 году увеличился на 36,4% (20,1 млрд грн) – до 75,1 млрд грн.

Отмечается, что 90% дохода принесли продажи газа Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины.

В частности, реализация природного газа и нефти принесла компании 67,4 млрд грн против 49 млрд грн годом ранее, продуктов нефтепереработки – 5,2 млрд грн против 3,6 млрд грн, сжиженного газа – 1,8 млрд грн против 1,3 млрд грн, услуг по добыче и подготовке углеводородов – 322 млн грн против 694,7 млн грн и других товаров и услуг – 446,2 млн грн против 413,4 млн грн в 2016 году.

Напомним, что в 2016 году “Укргаздобыча” увеличила прибыль в 78 раз – до 11,9 млрд грн.