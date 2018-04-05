Евросоюз установил десятилетний рекорд по уровню безработицы

В 28 странах Европейского союза в настоящее время фиксируется самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы, передает УНН со ссылкой на сообщение Евростата.

В феврале уровень безработицы в Еврозоне (19 странах) составил 8,5% по сравнению с 8,6% в январе 2018 года, и 9,5% – в феврале 2017 года. Отмечается, что это самый низкий уровень безработицы, зафиксированный с декабря 2008 года.

В целом по ЕС (28 стран) уровень безработицы в феврале этого года достигал 7,1%. В январе этот показатель составлял 7,2%, а в феврале 2017 – 8%. Это является самым низким уровнем безработицы с сентября 2008 года. Это означает, безработных в ЕС стало меньше на 141 тысячу человек и сейчас таких людей менее 14 млн.