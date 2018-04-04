Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

“Мы сделали захват Dragon с помощью руки-манипулятора, команда (станции) осуществила захват в 06:40 утра по времени Восточного побережья США (13:40)”, – говорится в заявлении NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 2 апреля в 16:30 по местному времени (23:30).

Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая с помощью Dragon.

Среди научного груза Dragon приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции.