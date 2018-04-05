У Киева не хватит денег на очистку завода "Радикал"

Городские власти не в силах самостоятельно очистить столичный завод “Радикал” от ядохимикатов. Об этом заявил депутат Киевского городского совета, член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Валерий Гуманенко.

“Этой проблеме – 20 лет. И она не решена даже на 10%. Мы не решим эту проблему полностью в рамках городской власти, в рамках временной контрольной комиссии. Но на сегодняшний день государство практически не обращает внимания на сложившуюся ситуацию. Я думаю, что наша основная задача – пробудить интерес государства и правительства к этой проблеме. Ведь, по предварительным данным, чтобы переделать или решить эту проблему, средств бюджета города явно не хватит”, – отметил он.

В прошлом году на утилизацию опасных отходов завода было выделено около 80 млн грн, напомнил депутат.

“В рамках контрольной комиссии мы рассмотрим эффективность использования этих средств – куда они направлялись, как осваивались”, – пообещал В.Гуманенко.