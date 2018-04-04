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В «Ощадбанке» рассказали о причинах закрытия отделений

В «Ощадбанке» рассказали о причинах закрытия отделений

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный рассказал о причинах закрытия отделений банка в регионах. По словам Пышного, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться.

«Главный критерий – экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе», – сказал Пышний.

Он назвал сеть филиалов, подлежащих закрытию, экономически неэффективной.

«Львиная доля отделений «Ощада» находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга», – заявил председатель правления банка.

По его словам, отделения нового формата показывают гораздо лучшие экономические результаты.

“За три года мы создали 600 отделений нового формата. В некоторых случаях их эффективность выше в два раза. В среднем в системе они работают на 40% лучше, чем филиалы традиционного формата», – сказал Пышный.

По материалам Економічна Правда
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