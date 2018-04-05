Украина расторгла всего 44 соглашения с Россией из 450

Между Украиной и Российской Федерацией на сегодня расторгнуты всего 44 соглашения из 450. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко.

По словам Гопко, более четырехсот соглашений с Россией остаются в силе.

“В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, который был принят к моменту российской агрессии. По данным МИД, до апреля 2018 года, принято решение о прекращении или приостановке действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений”, – заявила Гопко во время заседания комитета.

По словам представителя МИД, остальные соглашения пока остаются в силе. “Они действительны. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности”, – добавил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета. Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента Петра Порошенко по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.