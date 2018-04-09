Рекрутеры рассказали, когда не стоит менять работу

У каждого рано или поздно возникает желание уволиться с работы. Чаще всего причиной этого становятся споры в коллективе, эмоциональное истощение или переутомление.

Часто спонтанное желание оставить все — это эмоциональный всплеск. Чтобы помочь украинцам пережить его, специалисты советуют проанализировать причины его возникновения. После этого решать, увольняться ли, пишет Work.ua.

Усталость

Работники чаще всего задумываются над сменой работы, когда чувствуют переутомление. Ведь подведение годовых итогов или просто тяжелая неделя истощает. Если в вашей работе трудные периоды не сменяются свободными, возможно, действительно рискуете потерять интерес к работе. В то же время, когда трудности временные, не спешите писать заявление. Возьмите отпуск, проанализируйте плюсы и минусы вашей работы. Если после отдыха чувствуете прилив энергии, непременно возвращаетесь к работе.

Эмоции

Это самый коварный фактор. Он побуждает к принятию необдуманных эмоциональных решений. Если вас что-то расстроило или рассердило, посчитайте до ста, выпейте кофе, возьмите день отпуска. Взгляните на проблему с другой стороны. Лишь тогда принимайте окончательное решение.

Утраченные возможности

Если вы проработали полгода и до сих пор не увидели карьерного роста, не спешите увольняться. Нельзя получить все и сразу. Помните – сначала вы работаете на авторитет, а потом он работает на вас. Правда, когда вы уже третий год занимаетесь абсолютно одной и той же работой, ваши полномочия не расширяются, стоит подумать о смене работы.

Вы любите свою роботу

Иногда хорошие специалисты получают привлекательные предложения от сторонних компаний. Там предлагают платить больше и условия лучше. Правда, внутренний комфорт, хорошие отношения в коллективе, не самая низкая зарплата на рынке, удобное расположение, отличный график работы иногда стоят дороже, чем 20%-ная надбавка к зарплате.