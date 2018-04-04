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Водителей предупредили о резком подорожании автогаза

Водителей предупредили о резком подорожании автогаза

В Украине к концу недели автогаз может подорожать на 20-50 коп./л.

Оптовые цены на сжиженный газ будут расти. В то же время динамика удорожания замедлится из-за коррекции котировок на границе Польши и небольшого укрепления гривны. Если ничего не изменится, то рынок достигнет локального максимума и стабилизируется к концу недели, пишет “Сегодня”.

По словам аналитиков GT Group, автогаз подорожает в опте до 20-21 тыс. грн/т в зависимости от региона поставки. В рознице цена также возрастет. Дешевые запасы топлива уже закончились. Внутренние же аукционы, которые являются ориентиром для небольших сетей, показали рост цен.

Сегодня автогаз в среднем продают по 12 грн/л. Таким образом, до следующей недели он может подорожать до 12,5 грн/л.

По материалам Газета по-Украински
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