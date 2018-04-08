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Стоимость аренды квартир по районам Киева (инфографика)

Стоимость аренды квартир по районам Киева (инфографика)

За полгода стоимость аренды квартир упала в среднем на 9%.

Об этом свидетельствуют данные портала M2bomer.com.

Особенно сильно сдали в цене «трёшки» в некоторых районах столицы – за них теперь просят почти на полторы тысячи гривен меньше, чем в октябре.

Как отмечают специалисты портала M2bomer.com, всему виной снижение спроса: из-за кризиса многокомнатные «хоромы» для многих становятся недоступными – все больше людей вынуждены ютиться в малогабаритном жилье.

Много недвижимости сдается в центре, на Оболони и Позняках. Самое дешевое жилье в Деснянском районе – там даже трехкомнатную квартиру можно снять почти на тысячу гривен дешевле, чем «однушку» на элитном Печерске (7 263 грн за 3-комнатную против 8 935 грн за 1-комнатную).

По материалам m2bomber
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