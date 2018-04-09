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Названы наиболее востребованные автомобили среди украинцев

Названы наиболее востребованные автомобили среди украинцев

В первом квартале 2018 года наиболее востребованным автомобилем среди украинцев стал немецкий Volkswagen Golf, предпочтение которому отдали 1160 автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации “Укравтопром”.

Сообщается, что вторым по популярности новым автомобилем в Украине стала также немецкая модель Audi A3, продажи которой за первые три месяца достигли 745 единиц. Тройку лидеров замыкает японский кроссовер Toyota RAV4 (744 авто). На четвертом месте расположилось также японское авто Toyota Camry (662 экземпляра). Пятым наиболее востребованным автомобилем среди украинских водителей стал французский кроссовер Renault Duster – 660 единиц.

В первую десятку наиболее активно продаваемых автомобилей также вошли Nissan Qashqai – 494 шт; RavonR2 – 484 шт; Hyundai Tucson – 477 шт; Nissan X-Trail – 460 шт; Skoda Octavia – 443 шт. Всего в первом квартале 2018 года на украинском рынке было реализовано 19,3 тыс. новых легковых автомобилей.

По материалам УБР
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