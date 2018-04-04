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Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро на реформы

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро на реформы

С учетом этого вклада, общий вклад Норвегии в бюджет Плана действий Совета Европы для Украины составит около 4,6 миллиона евро.

Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро.

“Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы”, – сообщили в Совете Европы.

Постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Элизабет Валаас, комментируя это решение, отметила приверженность ее страны поддержке усилий Украины, в частности в процессе реформирования.

“Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ”, – сказала Валаас.

Теперь вклад Норвегии в бюджет Плана действий СЕ для Украины составит около 4,6 млн евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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