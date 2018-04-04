Прогноз валютного рынка в Украине на апрель

Курс гривны в апреле будет колебаться в диапазоне 25,75–27,00 грн. за доллар США.

Такой прогноз порталу Finance.ua предоставили аналитики ГК FOREX CLUB,

Пока НБУ придерживается жесткой денежно-кредитной политики, значительных предпосылок для ослабления гривны нет. Высокая процентная ставка связывает гривневую ликвидность, сдерживает спекулятивный спрос и способствует притоку капитала по операциям Carry Trade, подчеркивают эксперты.

Однако в условиях изменения спроса и предложения эксперты не исключают колебания курса в апреле в пределах 3%. В мае волатильность повысится в связи с либерализацией рынка и увеличением лимита общей длинной открытой валютной позиции с 1% до 3%. Таким образом, банки могут больше выкупать и держать валюты у себя на счетах, и, вероятно, некоторые из них воспользуются такой возможностью.

«Сезонные факторы продолжат оказывать влияние на динамику курса. Предложение валюты на рынке повысится на фоне заведения аграриями валюты для пополнения ликвидности под посевную кампанию. Кроме того, завершение отопительного сезона и снижение критического импорта поспособствуют стабилизации валютного рынка и укреплению гривны», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Спрос на иностранную валюту в начале апреля повысится со стороны инвесторов-нерезидентов под вывод прибыли из страны. В преддверии майских праздников также можно ожидать роста спроса со стороны нерезидентов и населения.

Как отмечают эксперты, девальвационные риски для гривны сохраняются на уровне глобальных факторов влияния – снижения цен на сырьевых рынках, сокращения экспортной активности и ослабления евро против доллара США на мировых рынках.

“Так как Еврозона и Восточная Европа являются ключевыми торговыми партнерами Украины, ослабление евро окажет давление на гривну. В то же время снижение глобальной торговли на фоне экспортно-импортных ограничений США, Китая и Европы может отразиться падением цен на сырьевые товары и сокращением экспорта Украины. Средний курс продажи наличного евро в апреле может колебаться в диапазоне 31,4–33,5 грн. за евро”, – говорят в ГК FOREX CLUB.