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Китайский Alibaba подает в суд на "Alibabacoin"

Китайский Alibaba подает в суд на "Alibabacoin"

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba подал иск против основателей криптовалюты под названием «Alibabacoin», утверждая, что проект нарушает его права на товарный знак.

Компания подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка, США. Представители компании Alibaba считают, что обвиняемые использовали бренд компании, чтобы привлечь 3,5 миллионов долларов через ICO.

Вместо того, чтобы создать какую-то ценность или продукт под собственным брендом, ответчики решили использовать бренд Alibaba, чтобы заставить общественность и инвесторов поверить, что за их проектом стоит китайская компания, что на самом деле – неправда.

Окружной судья США Кимба Вуд издал временное ограничительное постановление, а также потребовал, чтобы Alibabacoin Foundation, которая базируется в Дубаи, предоставила разъяснения и объяснила, почему на нее не стоит налагать дополнительные санкции.

Alibaba также заявила, что несколько новостных изданий ложно сообщили о связи между Alibaba и Alibabacoin Foundation. В тоже время, в пресс-релизе от 26 марта Фонд заявил, что “он не является партнером, не заключал никаких соглашений или контрактов с Alibaba.com”.

Alibaba хочет получить судебный запрет на деятельность фонда, а также намерен взыскать с него компенсацию, сумма которой не уточняется.

По материалам Altcoin.info
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