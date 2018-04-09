Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 40 0

Украина впервые за четыре года нарастила объем торговли с Россией

Украина впервые за четыре года нарастила объем торговли с Россией

По данным Госстата, экономические связи с РФ не разорваны. В ГФС подтверждают торговлю со страной-агрессором. В частности, речь идет о нефтепродуктах. Подробнее о ситуации рассуждали эксперты.

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 году наблюдается оживление торговых отношений.

В частности, в 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов).

Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы.

Кроме того, в прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов).

В прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования. Также из Украины отправилось на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018