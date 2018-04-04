В России собираются перейти на электронные трудовые книжки

Глава Минтруда РФ Максим Топилин подписал приказ о проведении эксперимента по переводу в электронную форму документов, содержащих сведения о работнике в части трудовых отношений.

Как говорится в сообщении ведомства, в проекте будут задействованы крупные работодатели: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Росбанк», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс».

В обязательном порядке в эксперименте примут участие первичные профсоюзные организации или иные представители работников (в случае отсутствия первичной профсоюзной организации).

Эксперимент продлится до октября 2018 года. Весь рынок труда в РФ на электронные трудовые книжки планируется перевести к 1 января 2020 года.

Эксперимент должен оценить как механизм перевода бумажных документов в электронный вид, так и затраты и выгоды от введения электронных трудовых книжек. Одновременно будет дорабатываться законодательство.