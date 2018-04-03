Минобразования опубликовало лимиты госзаказа в вузах

Министерство образования и науки Украины обнародовало максимальные объемы государственного заказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году.

В сообщении Минобразования указывается, что теперь все поступающие могут просмотреть информацию, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждый вуз, относящийся к сфере управления Министерства образования и науки, на 2018 год.

Всего в документе собрана информация о программах бакалаврата и магистратуры из 161 вуза со всех регионов Украины.

Детальная информация размещена на 295 страницах PDF-документа.

“Это, в частности, лицензионный объем — сколько всего поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум — сколько минимум “бюджетников” должно быть на специальности, чтобы заведение совершило их набор”, — сообщили в Минобразования.

В министерстве подчеркнули, что “пороги” максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами в связи с тем, что в Украине поступление на бакалаврат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу. В рамках системы широкого конкурса вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, предусмотренный документом, так и не получить ни одного бюджетного места.

Также в документе указано, сколько максимально поступающих сможет принять вуз по квоте 1 — на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 — для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий.

Среди прочего в документе указано, что лицензированный объем дневной формы обучения бакалаврата в нацуниверситете им Т.Шевченко составляет 8280 мест и 680 магистров. Приблизительно такие же цифры и в Киевском политехническом университете им. Сикорского: 8840 бакалавров и 75 магистров. В Киево-Могилянской академии предусмотрено 1235 мест на бакалаврате и 90 магистров. А во “Львовской политехнике” предусмотрено 7610 мест для дневной формы бакалаврата и 230 для магистров.

Справка Finance.ua:

В 2017 году Кабмин установил общий объем госзаказа на уровне 212 388 человек.