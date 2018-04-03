Тарута продает полякам Stocznia Gdanska

Агентство развития промышленности Польши (Agencja Rozwoju Przemysłu) в конце марта 2018 года заключило соглашение с украинским инвестором судостроительного завода в Гданьске об обратном выкупе акций.

“Первый, наиболее важный этап переговоров об обратном выкупе акций Stocznia Gdanska и GSG Towers завершился 28 марта”, — сказано в сообщении ARP.

Заключение данного соглашения означает, что обе стороны достигли взаимопонимания по ключевым условиям будущей сделки и временным параметрам перехода контроля от частного инвестора к ARP.

“Оферта, направленная ARP, является рыночной”, — подчеркнули в агентстве.

Кроме того, уточняется, что для финализации сделки потребуется разрешение от антимонопольных органов Польши.

Этому предшествовало несколько недель интенсивной работы, когда в январе ARP подало оферту о выкупе Гданьской судоверфи и GSG Towers, которая производит башни для ветряных электростанций.

Контрольный пакет Stocznia Gdanska принадлежит структурам Сергея Таруты, народного депутата и совладельца корпорации “Индустриальный союз Донбасса”. ARP принадлежит только 19% акций судозавода и 50% акций GSG Towers.

ARP принадлежит только 19% акций судоверфи и 50% акций GSG Towers.