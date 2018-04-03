В ряде городов Украины завершили отопительный сезон

Отопительный сезон завершен в Херсоне, Каменском и Кривом Роге. В Николаеве отопление отключат на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.

В ряде городов Украины официально завершили отопительный сезон. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает 112 Украина.

Так, отопительный сезон завершился в Николаеве.

“Закончить отопительный сезон с 3 апреля 2018 года на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий”, – говорится в соответствующем решении исполкома Николаевского горсовета.

Завершился отопительный сезон и в Херсоне.

“Отопление в медицинских учреждениях города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных”, – отмечается в сообщении на официальном сайте города.

Однако, по словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, в городе уже завершился отопительный сезон.

В Каменском отопление отключили еще 1 апреля.

Напомним, во Львове 3 апреля приостановят отопительный сезон. Если температура будет расти и дальше, то на этой неделе отопительный сезон в городе может быть завершен.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Украину придет потепление, которое будет держаться всю неделю.