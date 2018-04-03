"Кернел" распродает земли в нескольких областях

Компания “Кернел” намерена сократить земельный банк до 560 тысяч гектаров.

Об этом заявил генеральный директор “Кернел” Евгений Осипов.

“Даже если в хорошем регионе у нас есть 1 тыс. га, но они находятся на большом расстоянии от наших других массивов, мы с землей расстаемся. Поскольку мы не можем эффективно с точки зрения логистики и производства ею управлять. Допустим, мы продаем 1 тыс. га в Хмельницкой области. Мы считаем этот регион лучшим по многим показателям, но есть 1 тыс. га, которые не попадают в логистику производства, и мы вынуждены их продать”, – подчеркнул Осипов.

Аналогичная ситуация, по его словам, в Кировоградской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черниговской областях.

“Почти в каждом регионе есть земля, которая просто логистически не ложится в ту модель, которую мы применяем. Мы считаем правильным передать эту землю другим товаропроизводителям, которые будут работать на ней эффективнее, выстраивая собственную логистику”, – рассказал генеральный директор.

В целом, что касается оптимизации земельного банка, компания планирует выйти на банк управления около 560 тыс. га.

“Это та цифра, с которой мы планируем оставаться в ближайшее время”, – отметил он.

По словам Осипова, сокращение зембанка происходит уже в настоящее время.

“Мы уже снижаем, сейчас проводим некоторые продажи в неоптимальных для нас зонах. И это еще раз подтверждает нашу идею о том, что мы не гонимся за количеством земли в управлении. Для нас самое главное – эффективность”, – добавил гендиректор “Кернел”.