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Низкий спрос согнал Honda Accord с конвейера

Низкий спрос согнал Honda Accord с конвейера

Компания Honda в течение следующих четырех месяцев на 11 дней приостановит выпуск седана Honda Accord на своем заводе в Мэрисвилле, США. Причина – снижение спроса.

Honda Accord входит в число самых популярных седанов во многих странах мира, в том числе и в США. Но его продажи снижаются, хотя не так заметно, как у конкурентов. Почему это происходит? Потому, что многие автолюбители сейчас пересаживаются с седанов на кроссоверы.

В 2017 году в Соединенных Штатах продали 322 655 экземпляров модели Honda Accord, что примерно на 23 тыс. экземпляров меньше, чем в 2016 году. В начале 2018 года продажи этого седана были тоже хуже, чем в предыдущие годы.

Это привело к тому, что на складах компании Honda в Соединенных Штатах скопилось слишком много автомобилей Accord. Именно поэтому японцы приняли решение снизить в ближайшее время его серийное производство. Это произойдет путем сокращения рабочих дней на заводе в Мэрисвилле. Там выпускать Accord будут в общем на 11 дней меньше, чем запланировали ранее.

В принципе, лично мы не видим ничего необычного в этом решении. Компании, в том числе и Honda, постоянно корректируют свои производственные планы. С подобными проблемами сталкиваются все крупные автопроизводители (или почти все).

По материалам autonews.ua
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