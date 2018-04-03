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Coincheck купят за миллиарды иен

Coincheck купят за миллиарды иен

Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на неназванные источники, японская компания-поставщик финансовых услуг Monex предложила приобрести контрольный пакет акций криптовалютной биржи Coincheck. Ожидается, что это будет сделка на “миллиарды иен”.

Согласно Nikkei, биржа Coincheck, которая стала целью крупнейшей хакерской атаки 26 января, которая привела к краже NEM на сумму около 530 миллионов долларов, “активно ищет поддержки со стороны третьей стороны”. С момента взлома бывшие клиенты биржи уже подали три массовых иска против нее с целью возмещения убытков.

Японская онлайн-платформа Monex в настоящее время оценивается в 870 миллионов долларов США. По утверждению анонимных источников, ожидается, что сумма сделки составит несколько миллиардов иен. Monex также планирует полностью заменить руководство будущей дочерней компании и намерено восстановить весь спектр услуг, предлагаемых Coincakeck.

Как утверждают авторы заметки Nikkei, новость о поглощении Monex привела к тому, что цена на биткоин выросла на 5% до 7355 долларов США по состоянию на 13:52 по японскому времени. Это свидетельствует о том, что криптовалютные инвесторы рады тому, что хорошо зарекомендовавшая себя компания из сферы финансовых услуг зайдет на криптовалютный рынок. Инвесторы Monex также обрадовались этой новости, так как акции компании на Токийской фондовой бирже выросли на 23%.

Nikkei утверждает, что официальное объявление о приобретении может быть сделано на этой неделе.

По материалам Altcoin.info
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