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Трамп привел в свою команду известного банкира

Трамп привел в свою команду известного банкира

Президент США Дональд Трамп назначил заместителем министра финансов США банкира Джастина Музинича. До этого Музинич успел побывать советником министра, пишет “Сегодня” со ссылкой на Bloomberg.

“Я рад решению президента назначить Джастина заместителем министра финансов. Джастин зарекомендовал себя как лидер и сыграл ключевую роль в принятии закона по сокращению налогов и созданию рабочих мест”, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Музинич, бывший банкир банка Morgan Stanley, присоединился к команде Мнучина в марте. До прихода в администрацию Трампа он был президентом международной инвестиционной фирмы Muzinich & Co, а также преподавал в Колумбийской бизнес-школе.

Музинич имеет научную степень в сфере юриспруденции Йельского университета и степень бакалавра и магистра Гарвардского университета.

Напомним, это уже далеко не первые кадровые перестановки в команде Трампа. Например, главный адвокат президента США Джон Дауд подал в отставку. Отмечается, что Трамп удовлетворен отставкой Дауда, поскольку он “разочаровался в нем, особенно когда Дауд призвал Министерство юстиции прекратить расследование по делу специального прокурора”.

По материалам Сегодня
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