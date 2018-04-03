Саудовская Аравия изменила отношение к Израилю

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство, об этом он сообщил в интервью американскому журналу Atlantic.

“Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы иметь собственную землю. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе”, – отметил Мухаммед бен Сальман.

Наблюдатели отмечают и ряд других признаков сближения двух стран. Так, в конце марта Саудовская Аравия впервые в истории открыла свое воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Тель-Авив.

Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль и не поддерживала с ним дипломатические отношения.

Добавим, что Саудовская Аравия претендует на роль регионального лидера. В связи с этим у Эр-Рияда напряженные отношения с Ираном, Катаром, Йеменом и рядом других государств.