"Вышки Бойко": Бакулина объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск депутата из фракции партии “Оппозиционный блок” Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе “Разыскиваемые лица”.

В МВД отмечают, что Бакулин пропал 19 марта, мер пресечения к нему не применялось.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина из фракции “Оппозиционный блок”.

Его подозревают в участии в “преступной организации Виктора Януковича”, завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовом мошенничестве, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами “Нафтогаза украины” в сумме 449 млн 963 тысячи гривен, заквершенное покушение на завладение средствами этого ОАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и денежными средствами “Черноморнефтегаза” в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек.

Рассмотрение в комитете состоялось без Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

По данным ГПУ, Бакулин давно не посещал Украину.

Справка Finance.ua:

Бакулин возглавлял “Нафтогаз Украины” с марта 2010 года до марта 2014 года.

В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах.