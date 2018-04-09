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Ученый назвал сроки замены человека искусственным интеллектом

Ученый назвал сроки замены человека искусственным интеллектом

По мнению специалиста, уже через 10-15 лет искусственный разум будет способен заменить человека. Речь идет о замене на техническую систему человека-оператора.

Искусственный интеллект будет в состоянии заменить человека через 10-15 лет. К такому выводу пришел руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, пишут РИА Новости.

“Мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, который обеспечивает обработку информации с использованием своих природных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни”, – отметил специалист.

Он также заявляет, что сейчас уже существует множество систем искусственного интеллекта, которые справляются с задачами не хуже человека. В частности, алгоритмы могут распознавать лица и человеческие голоса.

По материалам РИА Новости
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