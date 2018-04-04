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Рева назвал сумму самой высокой пенсии в Украине

Рева назвал сумму самой высокой пенсии в Украине

Максимальный размер пенсии в Украине на сегодняшний день составляет 58 тыс. грн.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал в своем интервью одному из украинских телеканалов. По его словам, законодательство ограничивает размер пенсионных выплат до 10 740 грн, а также изменяет социальную несправедливость, когда при максимальном стаже была минимальная пенсия.

99,9% пенсионеров не выходят за рамки установленной суммы. То есть 12 миллионов человек получают выплаты менее 10 740 грн. Однако есть 19,2 тысячи пенсионеров, из которых получают сверх этой суммы – 10-20 тыс грн 18 тыс. человек. Также есть 2000 человек, которые ежемесячно получают более 20 тыс. грн. Максимальные выплаты получает герой Украины летчик-испытатель – 58 тыс. грн, сообщает 112.

По мнению Андрея Ревы, 19 тысяч человек, которые получают выплаты более нормы, должны также попадать под нормы законодательства, не должно быть различий или исключений. Однако министр сказал, что отмена этих выплат не изменит ситуацию в бюджете Пенсионного фонда Украины.

По материалам УБР
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